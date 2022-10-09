Окупанти знову обстріляли Запоріжжя

В ніч на 9 жовтня російські військові повторно обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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"Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю.

Внаслідок обстрілів загинуло 18 осіб.