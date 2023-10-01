Окупанти знову скинули авіабомби на Берислав: під ударом опинився район лікарні (ФОТО)

Російські окупаційні війська 1 жовтня близько 16:50 скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава, повідомляють в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, який не уточнюється. В ОВА при цьому наводять фото, зняті з території районної лікарні на заході міста.

Окупанти скинули авіабомби на Берислав. Фото: Херсонська ОВА

Під ворожим вогнем опинилося й село Тягинка Бериславського району. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування у провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Також окупанти атакували селище Веселе (одне з двох підконтрольних Україні у Новокаховській громаді Каховського району). До лікарні з травмами кінцівок і контузією звідти доставили 63-річну жінку.

Нагадаємо, що Берислав та інші населені пункти Херсонщини на правому березі Дніпра регулярно опиняються під авіаударами російської армії. Зокрема, 25 вересня в місті через це було поранено жінку, а в селі Львове Тягинської громади частково зруйновано ліцей.