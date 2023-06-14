Окупанти знову спробували зруйнувати аміакопровід на Харківщині

Російські окупанти вкотре намагалися зруйнувати аміакопровід поблизу села Масютівка в Купʼянському районі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі "Суспільному" 14 червня.

"По Куп'янському району ворог знову намагався прицільно зруйнувати аміакопровід біля Масютівки. Експерти провели дослідження. Витоку аміаку не зафіксовано", – розповів він.

Крім того, він розповів, що сьогодні росіяни обстріляли й Золочівську громаду.

За словами чиновника, на Харківщині фіксують активізацію обстрілів з боку загарбників саме по прикордонних територіях.

Нагадаємо, 5 червня внаслідок російського обстрілу трубопроводу з аміаком у Купʼянському районі було зафіксовано розгерметизацію.

Синєгубов повідомляв, що в момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Пізніше він уточнив, що обстрілу зазнав аміакопровід "Тольятті-Одеса" – витік аміаку становив 134 тонни.

Також росіяни обстріляли аміакопровід 6 червня та двічі – протягом доби 10 червня. Тоді витоку аміаку не було.