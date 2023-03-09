Окупанти знову вдарили по Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Окупанти 9 березня вчергове обстріляли Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Кілька разів за день ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Поранення отримав 73-річний чоловік. Його госпіталізували", - зазначив він.

За його словами, російська армія вдарила по громаді з важкої артилерії. Через обстріл там пошкоджені 10 будинків та 3 господарські споруди.

Наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, зранку 9 березня армія країни-агресора РФ атакувала Дніпропетровську область дронами та ракетами. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.