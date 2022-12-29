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Окупанти знову вдарили по енергооб’єкту у Харкові
Російські окупаційні війська 29 грудня вдруге за день атакували Харків, під ударом інфраструктура в Індустріальному районі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі", - зазначив він.
За його словами, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону, що у Харкові був "приліт" по одному з енергооб’єктів.
"Буквально декілька хвилин тому був новий "приліт" по місту Харкову, по одному з енергооб'єктів", - зазначив він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про прильоти ворожих ракет в області. За його словами, всі вони були націлені на об’єкти критичної інфраструктури.
Він також додав, що в результаті ударів окупантів двоє людей загинули і ще одна поранена.
Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки зранку 29 грудня у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, є прильоти чотирьох ракет, ймовірно С-300.