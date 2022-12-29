Окупанти знову вдарили по енергооб’єкту у Харкові

Російські окупаційні війська 29 грудня вдруге за день атакували Харків, під ударом інфраструктура в Індустріальному районі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі", - зазначив він.

За його словами, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі телемарафону, що у Харкові був "приліт" по одному з енергооб’єктів.

"Буквально декілька хвилин тому був новий "приліт" по місту Харкову, по одному з енергооб'єктів", - зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про прильоти ворожих ракет в області. За його словами, всі вони були націлені на об’єкти критичної інфраструктури.

Він також додав, що в результаті ударів окупантів двоє людей загинули і ще одна поранена.



Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки зранку 29 грудня у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, є прильоти чотирьох ракет, ймовірно С-300.