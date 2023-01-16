Окупанти знову вдарили по Херсону, є жертва

Російські окупаційні війська вранці 16 січня знову вдарили по Херсону з артилерії. Під обстріли потрапили багатоквартирний будинок, інтернат та дитяча лікарня.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Дніпровському районі міста ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату. Попередньо відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку", - зазначив він.

За його словами, також окупанти вкотре атакували обласну дитячу клінічну лікарню. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі, обійшлося без поранених.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 15 січня 90 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. У Херсоні під обстріли потрапили будівля Червоного Хреста, міська лікарня, центр реабілітації дітей з інвалідністю та житлові будинки.