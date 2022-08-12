Окупанти знову вдарили по житлових кварталах Краматорська: є загиблі (ВІДЕО)

Російські окупаційні війська надвечір 12 серпня здійснили черговий удар по Краматорську, повідомив у Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За оперативною інформацією, обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків приватного сектору, зайнялася пожежа. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Як уточнив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, мова йде про район Іванівка на південному заході міста, а стосовно застосованої зброї він зазначив, що це "схоже на "Іскандер".

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Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські війська завдали 11 ракетних ударів по Краматорську, в результаті чого було пошкоджено щонайменше три житлових будинки. За даними поліції, люди не постраждали, але загинув собака.

Окрім цього, вночі було обстріляне місто Курахове, де ракети влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та будинок культури, де ночували вимушені переселенці.

Напередодні ж також повідомлялося про обстріл Краматорська з комплексу С-300: окупанти поцілили у подвір'я одного з будинків, залишивши вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метра завглибшки.