Окупанти зранку обстріляли селище на Харківщині, загинула жінка

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зауважив, що сьогодні зранку, близько 5:10 ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка. Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Крім того, під вогнем ворога були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

"На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки але під вогнем ЗСУ відступив з втратами", - зазначив Синєгубов.

Зауважимо, напередодні війська РФ продовжували масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Нагадаємо, внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району, було зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.