Окупанти зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинув чоловік

Окупаційні війська РФ зранку 20 липня обстріляли місто Вовчанськ, а протягом минулої доби били по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби", - зазначив він.

За його словами, протягом доби 19 липня ворог також обстрілював Вовчанськ кілька разів, внаслідок чого у місті пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Крім того, окупанти обстрілювали Куп'янськ з самохідного міномету "Тюльпан", внаслідок чого пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків.

Також ворог обстрілював околиці сіл Івашки та Одноробівка Богодухівського району, населені пункти Дворічна, Западне та Синьківка Куп'янського, Козача Лопань та Стрілеча Харківського та інші.

Також в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, окупаційні сили Російської Федерації протягом дня 18 липня та ночі відкривали вогонь по прикордонним районам Харківської області, а також населених пунктах, що розташовані поблизу лінії фронту. Жертвою російської агресії став цивільний чоловік, також були постраждалі.