Окупанти зранку вдарили по Харкову: зруйнований багатоквартирний будинок

Вранці 6 вересня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти нанесли ракетний удар по центральному району міста

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста", - зазначив Синєгубов.

За його словами, на місціх працюють всі профільні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає.

Ще одна ракета влучила в адмінбудівлю у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Даних про постраждалих на цей час немає.

Нагадаємо, вночі 6 вересня відбувся ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Одна із ракет влучила у приватний житловий будинок.