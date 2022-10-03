Окупанти звільнили голову Запорізької АЕС, – голова МАГАТЕ

Російські загарбники звільнили генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, якого ті захопили 30 вересня. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

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"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова. Я отримав підтвердження, що він благополучно повернувся до своєї родини", – написав Гроссі у Twitter.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", близько 16:00 30 вересня російський патруль затримав Мурашова дорогою від станції до Енергодару та із зав'язаними очима вивіз у невідомому напрямку.

Пізніше стало відомо, що Рафаель Гроссі відвідає столиці Україні та Росії 3-9 вересня. Таке рішення було прийняти якраз через викрадення окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Гроссі пообіцяв в рамках поїздки спрямувати свої консультаційні зусилля на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС. В МАГАТЕ зазначали, що викрадення Мурашова є неприпустимим, бо він відповідає за забезпечення ядерної безпеки та безпеки станції.