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Окупантии завдали ракетного удару по Куп'янську: пошкоджено дитячий садок та спортивний об'єкт
Минулої доби російські загарбники обстрілювали більше 25 прикордонних населених пунктів Харківщини в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вчора пізно ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в селі Ківшарівка Куп'янського району", - зазначив Синєгбов.
Він додав, що у населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок.
За словами очільника області, внаслідок обстрілів жертв серед цивільного населення немає.
Крім того, в області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено ще 37 вибухонебезпечних предметів.
"Втім, мінна небезпека в області все ще дуже висока. Сьогодні зранку в селі Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік", - повідомив Синєгубов.
Наразі на місце події виїхала бригада медиків. Інформація щодо стану постраждалого уточнюється.
Зазначимо, армія РФ продовжує терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини. 20 лютого близько 5:00 ранку ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок.