Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині

Армія країни-агресора РФ 17 листопада завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області", - зазначив він.

Марченко наголосив, що є загроза масованого ракетного удару по всій території України і попросив мешканців області знаходитись в укриттях.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні.