Окуповану Кінбурську косу водою відрізало від материка

Станом на вечір 7 червня дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині повністю затопило.

Про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

"Станом на вечір 07.06 в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком повністю затоплена. Кінбурнський півострів відрізаний від великої землі", - йдеться у повідомленні.

Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби.

З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.

Також повідомляється, що на півострові масштабні лісові пожежі, про що свідчать данні автоматизованої системи "Пожежі".

Зауважимо, з моменту підриву Каховської гідроелектростанції у ніч на 6 червня рівень води в Дніпрі підвищився на 5,58 метра, підтоплено 2629 житлових будинків у 20 населених пунктах правобережної частини Херсонської області.

Нагадаємо також, що певне підвищення рівня води спостерігається в середу і на Південному Бузі, який впадає в Дніпровський лиман, у Миколаєві. Крім того, через підрив Каховської ГЕС значно підвищився рівень у притоці Дніпра Інгульці: вода вже затопила міст біля Снігурівки, розташованої за сотню кілометрів від устя річки.