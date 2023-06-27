Омбудсмен про вбивство двох підлітків у Бердянську: це позасудова страта

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець трактує вбивство двох підлітків у Бердянську як позасудову страту. Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, після того, як в травні неповнолітні отримали підозри від слідчого комітету РФ, українська сторона одразу звернулася різними каналами до Росії.

"По-перше, щоб нам надали всю інформацію. По-друге, щоб повернули українських хлопців додому", – сказав Лубінець.

Крім того, омбудсмен зазначив, що було й звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб його представники відвідали підлітків і зробили все, щоб повернути їх в Україну.

"На жаль, на даний час єдине, що нам відомо, – що хлопці загинули. Але я цілком припускаю, що це була страта і, можливо, після цього [було] якесь інсценування, щоб нібито виправдати дії російських військовослужбовців", – додав він.

Також уповноважений ВР поінформував, що родичам загиблих ще не повернули тіла підлітків.

Нагадаємо, останніми днями в мережі та ЗМІ активно обговорюється вбивство двох підлітків із тимчасово окупованого Бердянська Тиграна Оганнісяна й Микити Ханганова. Псевдовлада стверджувала, що вони "напали на поліцейських". Однак рідні дітей та координаторка організації Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова зазначили, що факти не збігаються. На їхню думку, загарбники інсценували постановку для того, щоб убити хлопців. Детальніше про вбивство неповнолітніх читайте тут.