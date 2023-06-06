Омбудсмен закликав світ не вірити росіянам, які виправдовують підрив Каховської ГЕС

Вночі окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, а зараз вже намагаються нівелювати цей злочин та виправдатися в очах суспільства.

Про це написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він назвав підрив Каховської ГЕС злочином проти екології, оскільки внаслідок таких дій окупантів існує загроза затоплення навколишніх населених пунктів та знищення біосфери.

Окрім цього, за словами Лубінця, тимчасово окупований Кримський півострів може залишитися без води.

"Звертаю увагу міжнародної спільноти: це чергові злочини росіян! Вони вже розпочинають виправдовувати цей злочин, нівелювати словами та поняттями. Проте ми маємо розуміти: їм вірити не можна. Біле – це біле. Чорне – це чорне. А злочин – це злочин!!", - наголосив Лубінець.

Знищення дамки Каховської ГЕС також створює додаткові ризики й для функціонування ЗАЕС.

Українські правоохоронці вже розпочали розслідування за статтею екоцид за фактом підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.