ООН та ЄС відреагували на обстріл Росією Одеського порту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш беззастережно засуджує удари, завдані 23 липня по українському порту Одеса. Про це повідомив заступник його речника Фархан Хак, йдеться на сайті ООН.

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"Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, що потребують їх по всьому світу. Повна імплементація РФ, Україною та Туреччиною є обов'язковою", - підкреслив він.

У свою чергу, верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у своєму Twitter також заявив, що ЄС засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси.

"Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо поганий і вкотре демонструє повну зневагу Росії до міжнародного права та зобов'язань", - написав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, що близько 11 години у суботу російські війська атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами "Калібр". За повідомленням українських військових, дві ракети було збито, а дві влучили до об'єктів інфраструктури порту. В результаті виникла пожежа. Відомо про влучання в насосну станцію, проте значних руйнувань у порту не було.

Зазначимо, що лише напередодні, 22 липня, представники України та Росії окремо підписали з Туреччиною та ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна та продовольства з українських портів Одеса, Південний та Чорноморськ.

Серед положень документа було зафіксовано й зобов'язання сторін не вчиняти жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна та портові споруди, які беруть участь у реалізації цієї ініціативи.

При цьому в Міністерстві аграрної політики та продовольства підтвердили, що в порту Одеси знаходиться зерно, призначене для експорту, причому його відправлення очікувалася вже 24-25 липня. Сховище зерна під час обстрілу не постраждало.

Джерело фото: ua.depositphotos.com