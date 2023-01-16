ООН зафіксувала загибель через війну в Україні вже понад 7 тисяч мирних громадян

З 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Росії на Україну, до 15 січня 2023 року Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 7031 випадок загибелі та 11327 випадків поранення цивільних осіб у країні.

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Зокрема, як йдеться у звіті організації від 16 січня, серед загиблих – 2784 чоловіки, 1875 жінок, 177 дівчаток та 221 хлопчик, а також 35 дітей та 1939 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити.

Серед поранених - 2472 чоловіки, 1764 жінки, 240 дівчаток і 325 хлопчиків, а також 262 дитини та 6264 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити.

Більшість засвідчених випадків припадає на Донецьку та Луганську області (4102 загиблих та 5751 поранений), у тому числі 3607 загиблих та 4078 поранених підтверджено на підконтрольній українській владі території, а 495 загиблих та 1673 поранених – на території, підконтрольній РФ та пов'язаним з нею збройним угрупованням.

В інших регіонах на територіях, які перебували під контролем українського уряду на момент, коли відповідні випадки мали місце, виявлено 2929 випадків загибелі та 5576 випадків поранення цивільних осіб.

Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення мирних громадян було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

У той же час УВКПЛ ООН наголошує, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значно вища, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, в той час як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії, затримується.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

Зокрема, за період 1-15 січня у статистиці УВКПЛ ООН зазначено 104 загиблих та 284 поранених (за грудень – 192 загиблих та 612 поранених, за листопад – 164 загиблих та 530 поранених).

Серед загиблих - 36 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, 2 хлопчики, а також 44 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити. Серед поранених - 80 чоловіків, 39 жінок, 6 дівчаток, 4 хлопчики, а також 8 дітей та 147 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити.

Зі 104 загиблих 95 загинули на підконтрольній на той момент українській владі території, решта 9 - на окупованій Росією території Луганської та Донецької областей. Серед поранених відповідне співвідношення становило 254 до 30.

Нагадаємо, що досі не встановлено остаточної кількості загиблих внаслідок обвалення під'їзду багатоповерхового будинку в Дніпрі внаслідок влучання російської ракети 14 січня. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, кількість загиблих зросла до 40, натомість отримано повідомлення про зникнення безвісти ще 46.