ООН започаткує місію з розслідування обставин загибелі полонених в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що започаткує місію зі встановлення фактів нападу, під час якого загинули військовополонені у колонії в прифронтовому селищі Оленівка на окупованій Росією території Донецької області.

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Як передає Reuters, голова ООН зазначив, що і Росія, і Україна вимагали такого розслідування. За його словами, зараз готується технічне завдання для місії, яка потребуватиме згоди Росії та України.

Нагадаємо, що за даними українського слідства, внаслідок обстрілу Оленівки 29 липня загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

При цьому в той же день Служба безпеки України опублікувала записи телефонних розмов, які нібито свідчать, що ніякого обстрілу колонії не було, а загибель людей сталася через цілеспрямований вибух всередині будівлі.

За інформацією ж Головного управління розвідки Міністерства оборони, це зробили найманці зі складу приватної військової компанії, відомої як "група Вагнера", за прямою вказівкою її власника Євгена Пригожина. За даними розвідки, організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

"Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених", - йшлося у повідомленні.

Натомість 3 липня ГУР опублікувало повідомлення, що російська сторона нібито умисно знищила полонених з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців в Оленівській колонії, наміру обмінювати яких не мала.

"За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні", - заявили в українській військовій розвідці.

В свою чергу, генеральний прокурор України Андрій Костін заявляв, що згідно попередніх висновків міжнародних експертів, в Оленівці було застосовано термобаричну зброю, а не ракетний обстріл.

Зазначимо також, Росія заявила, що запросила місію ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста на місце трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені. Однак у Червоному Хресті 31 липня заявили, що його представників на місце не пустили.