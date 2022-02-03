ОП о взрыве в многоэтажке Кропивницкого: "Поручено как можно быстрее начать восстанавливать дом"

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прибыл в Кировоградскую область, чтобы проконтролировать оказание помощи пострадавшим от взрыва бытового газа в Кропивницком.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

“Ситуация на контроле у ​​президента Владимира Зеленского, главе области поручено как можно быстрее начать восстанавливать дом. Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы”, — сообщил заместитель главы ОП.

Восстановление дома будет финансироваться из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета. По словам Кирилла Тимошенко, люди не останутся без крыши над головой. Городские и областные власти работают вместе, чтобы пострадавшие получили помощь как можно скорее.

В настоящее время всех пострадавших временно расселили в отели, возле дома работают пункты обогрева. Среди главных задач – быстро восстановить людям жилища и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь.

В частности, при содействии Офиса президента в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра. Они консультируют местных врачей по лечению пострадавших детей.

“Благодарю все службы, которые работают слаженно, — ГСЧС, медики, полиция. По словам главы полиции, уже открыто уголовное производство, также начинает работу комиссия "Нафтогаза", которая должна установить причины взрыва”, — сказал Тимошенко.

Фото: Кирилл Тимошенко Facebook

Напомним, 2 февраля в Кропивницком по ул. Попова в результате взрыва газа произошел пожар в квартире на втором этаже многоэтажки. Погиб один человек и еще трое, включая двух детей, пострадали. Разрушения несущих конструкций здания не произошло, однако выбиты окна в 74 квартирах.