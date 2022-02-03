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ОП о взрыве в многоэтажке Кропивницкого: "Поручено как можно быстрее начать восстанавливать дом"

ОП о взрыве в многоэтажке Кропивницкого: "Поручено как можно быстрее начать восстанавливать дом"
2 февраля в Кропивницком по ул. Попова в результате взрыва газа произошел пожар

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прибыл в Кировоградскую область, чтобы проконтролировать оказание помощи пострадавшим от взрыва бытового газа в Кропивницком.

 Об этом он сообщил в своем Facebook.

“Ситуация на контроле у ​​президента Владимира Зеленского, главе области поручено как можно быстрее начать восстанавливать дом. Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы”,  сообщил заместитель главы ОП.

Восстановление дома будет финансироваться из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета. По словам Кирилла Тимошенко, люди не останутся без крыши над головой. Городские и областные власти работают вместе, чтобы пострадавшие получили помощь как можно скорее.

В настоящее время всех пострадавших временно расселили в отели, возле дома работают пункты обогрева. Среди главных задач – быстро восстановить людям жилища и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь.

В частности, при содействии Офиса президента в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра. Они консультируют местных врачей по лечению пострадавших детей.

“Благодарю все службы, которые работают слаженно,  ГСЧС, медики, полиция. По словам главы полиции, уже открыто уголовное производство, также начинает работу комиссия "Нафтогаза", которая должна установить причины взрыва”,  сказал Тимошенко.

Фото 2 — ОП о взрыве в многоэтажке Кропивницкого: "Поручено как можно быстрее начать восстанавливать дом"
Фото:  Кирилл Тимошенко Facebook

Напомним, 2 февраля в Кропивницком по ул. Попова в результате взрыва газа произошел пожар в квартире на втором этаже многоэтажки. Погиб один человек и еще трое, включая двух детей, пострадали. Разрушения несущих конструкций здания не произошло, однако выбиты окна в 74 квартирах.

Автор:
Светлана Манько