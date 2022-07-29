Організація та здійснення теракту в Оленівській колонії не узгоджувалися з керівництвом Міноборони РФ

Головна мета обстрілу Оленівської колонії №120 на Донеччині - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.

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У Генштабі наголосили, що вибухи у виправній колонії в Оленівці відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, куди два дні тому перевели частину утримуваних українських захисників.

За інформацією Головного управління розвідки, це зробили найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за командою власника вказаної приватної військової компанії – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.

"Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Сіверському напрямку ворог завдав ударів по об’єктах інфраструктури в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, а також вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв Харків, Рубіжне, Уди, Дементіївку, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Також завдав авіаудару неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки. В районі Щурівки ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв військову та цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини. Окупанти намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. Але зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших. Усі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв цивільну інфраструктуру біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування ЗСУ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

Нагадаємо, одна людина загинула під завалами будинку та принаймні п'ять були поранені внаслідок ракетного обстрілу Краматорська вранці 29 липня. Руйнування домівок сталося у приватному секторі селища Біленьке, що безпосередньо прилягає до міста.