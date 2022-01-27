Организатору митинга ФОП грозит тюремный срок

Организатора митинга ФОП, главу общественной организации "Save ФОП" Сергея Доротича будут судить. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков под стенами Верховной Рады.

Об этом сообщает dev.ua.

Как отметил лидер движения "Savе ФОП" Сергей Доротич, в отношении него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины — "Массовые беспорядки". Санкция по такому обвинению предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Вместе с этим, как утверждает Сергей Доротич, силовики планируют переквалифицировать ему статью после информации о том, что под Верховной Радой скончался один из участников масштабных протестов.

В случае, если суд докажет вину обвиняемого, лидеру "SavеФОП" грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 294 УК.

"Хотят вчерашнего погибшего повесить на меня. Полиция ждет экспертизы — от чего умер этот участник акции. Результаты экспертизы могут быть искажены, хотя у нас есть видео, как этого парня лица в форме бьют ногами по голове — у него вчера была огромная гематома на голове", — подчеркнул Сергей Доротич в комментарии "Суспільному".

На своей странице в Facebook Доротич призвал его поддержать и сообщил, что судебное заседание состоится сегодня, 27 января.

Отметим, 25 января участники движения SavеФОП вышли с протестом под здание Верховной Рады. Они требовали отменить обязательное использование кассовых аппаратов. Акция переросла в беспорядки и стычки с силовиками.

Позже в СМИ появилась информация, что один из участников протестов под Верховной Рады скончался. Мужчина не подавал признаки жизни, несмотря на то, что медики оказывали ему помощь.

В полиции опровергли информацию о смерти митингующего предпринимателя и сообщили, что беспорядки и столкновения с силовиками будут расследовать в рамках двух уголовных производств.