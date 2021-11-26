Охрана Зеленского обвинила журналистов в возникновении давки после пресс-марафона президента Украины (ВИДЕО)

В пятницу, 26 ноября, после завершения пресс-конференции Владимира Зеленского, проводившейся в коворкинге Creative State Arsenal в Киеве, произошел инцидент, когда президент с охраной прорывался через журналистов СМИ, не допущенных на мероприятие.

Как заявили в Управлении государственной охраны, в происшествии участвовали отдельные журналисты, митингующие и военнослужащие УГО Украины, которые обеспечивают безопасность президента.

«Действия представителей СМИ имели откровенные признаки провокативного характера с толкотней, несоблюдением законных требований военнослужащих, ненормативной лексикой и личными оскорблениями», — говорится в сообщении

Инцидент после пресс-марафона

Отрицается, что охрана применила физическую силу к журналистам.

«Военнослужащие УГО Украины, в свою очередь, действовали в соответствии со своими правами и обязанностями, обеспечивая необходимый уровень безопасности президенту Украины», — утверждается в заявлении.

Заявление УГО

Напомним, что в пятницу Зеленский проводил пресс-марафон, который продлился несколько часов. В ходе мероприятия президент отвечал на вопросы представителей тридцати отобранных для этого изданий. Мероприятие называлось «30 вопросов президенту» и было посвящено итогам середины срока Зеленского на этой должности.

После пресс-конференции президент с охраной направился к автомобилю, но возле здания стояли журналисты, которых не допустили на мероприятие. Из-за действий охраны, грубо оттеснявшей представителей СМИ во время посадки главы государства в автомобиль, произошла давка, в ходе которой упала на плитку корреспондентка телеканала "Прямой".

Судя по фото и видео с места, Анну Дзёбу столкнули с машины, к которой она оказалась прижата: девушка в итоге упала, травмировав руку. Вместе с представителями Управления госохраны она осталась дожидаться прибытия скорой помощи.

26 ноября 2021 года резонанс вызвало также заявление Зеленского в ходе пресс-марафона о том, что он располагает информацией о подготовке переворота окружением Ахметова. Зеленский пригласил бизнесмена на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы. Однако Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о своей причастности к подготовке госпереворота, его возмутило распространение этой информации.