Охрана Зеленского устроила "неугодным" СМИ давку, "уронив" сотрудницу канала Порошенко (ВИДЕО)

Завершение пресс-марафона президента Владимира Зеленского, проводившегося в коворкинге Creative State Arsenal в центре Киева, обернулось конфузом: президенту пришлось прорываться с охраной через журналистов изданий, не допущенных на мероприятие.

Из-за действий охраны, грубо оттеснявшей представителей СМИ во время посадки главы государства в автомобиль, произошла давка, в ходе которой упала на плитку корреспондентка телеканала "Прямой", владельцем которого является депутат Верховной Рады и предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

Судя по фото и видео с места, Анну Дзёбу столкнули с машины, к которой она оказалась прижата: девушка в итоге упала, травмировав руку.

"Вот проход. Четыре балки. За ним стояли УГОшники, которые попросили журналистов отойти. Где-то около метра от них стояли мы. Стояли на этой линии. А вот за нашей спиной стоял автомобиль легковой, в который потом, как я понимаю, сел Владимир Зеленский... Так получилось, что в моем случае мне просто было уходить некуда. И меня представители УГО столкнули на капот автомобиля, после чего с капота автомобиля меня повалили на землю, и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног", - цитирует "Прямой" свою сотрудницу.

Она сообщила, что вместе с представителями Управления госохраны осталась прибытия скорой помощи.

Напомним, что в пятницу Зеленский в течение нескольких часов проводил пресс-марафон, отвечая на вопросы представителей 30 отобранных для этого изданий.