Партизани позбавили росіян можливості відправляти ешелони зброї з Криму до Мелітополя

Українські партизани підірвали міст на південно-західному напрямку від Мелітополя, повідомляє мер Іван Федоров.

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За його словами, руйнування цього мосту унеможливили переміщення ешелонів зі зброєю з Криму до Мелітополя.

"Сили спротиву настільки допомогли мосту "втомитись", що росіяни не в силах його відновити вже другу добу", — зазначив очільник міста.

Більше того, з 13 серпня у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи, але жодного партизана окупанти не змогли знайти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що залізничною гілкою між Мелітополем і Токмаком російські військові також перекидали склади зі зброєю та військовою технікою. Невідомі ліквідували цей маршрут, підірвавши міст.

В свою чергу ЗСУ знищують переправи через Дніпро. Зокрема, вночі, 14 серпня, Збройні сили України нанесли черговий удар по Антонівському мосту, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

До цього ЗСУ завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах в ніч з 7 на 8 серпня. До цього окупанти вже закривали проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня також отримував чергові пошкодження через обстріли з української сторони.