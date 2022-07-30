Партизани вивели з ладу керування залізницею біля Сватового Луганської області

Біля Сватового, що на Лугащині, українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою. Таким чином вони значно ускладнили росіянам підвезення залізницею боєприпасів.

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Про це у Facebook повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці", — розповів Гайдай.

Він акцентував увагу на тому, що ЗСУ успішно проводять ліквідацію складів з боєприпасами, що розташовані ближче до фронту в Луганській області. Завдяки роботі партизанів, тепер поставити нові запаси залізницею окупантам буде набагато важче.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що залізничною гілкою між Мелітополем і Токмаком російські військові також перекидали склади зі зброєю та військовою технікою. Невідомі ліквідували цей маршрут, підірвавши міст.

Джерело фото: ua.depositphotos.com