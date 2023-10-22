Під Бахмутом через ворожі обстріли загинули двоє мешканців (ФОТО)

Двоє людей загинули 22 жовтня у населених пунктах Бахмутського району Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, зранку було обстріляно селище Калинівка Часовоярської громади. Перебуваючи на території власного домоволодіння, від отриманих травм загинув місцевий житель віком 58 років.

Крім того, постраждало від російського мінометного обстрілу й село Васюківка Соледарської громади. Внаслідок прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Також повідомляється, що в Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та 60-річний чоловік. В Покровському ж районі через обстріл села Нетайлове Очеретинської громади зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак.

Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про обстріл близько 11:00 неділі села Курилівка Куп'янського району, де внаслідок цього отримала поранення 39-річна жінка.

Постраждала госпіталізована до медичної установи, їй надається вся необхідна медична допомога. Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватний будинок та паркан.

В свою чергу, як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, протягом дня росіяни випустили по населених пунктах правобережжя області 12 керованих авіабомб.

Зокрема, були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району. Під вогнем опинився й Херсон. У місті зафіксовано влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств. Втім, інші подробиці та фото не наводяться.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вдень важка артилерія окупантів накрила Нікополь. В місті пошкоджені чотири приватні оселі, шість господарських споруд, авто, лінія електропередачі. Обстріл минувся без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо при цьому, що напередодні у Нікополі внаслідок російського обстрілу загинув 71-річний чоловік. Було пошкоджено приватне підприємство та два приватні будинки. Також було обстріляно два населених пункти Марганецької громади.