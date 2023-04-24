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Події
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Під Бахмутом росіяни вдаються до "сирійської тактики"

маляр, бахмут
Бойові дії, які тривають зараз на сході - це безперервний динамічний процес

Через невдачі на полі бою та неможливість захотиби Бахмут, російські окупанти застосовують так звану "сирійську тактику". Вона включає тотальну руйнацію будівель і споруд.

 За рахунок цього ворог подекуди просувається вперед, написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, зараз за Бахмут та Мар’їнку тривають найзапекліші бої. Ворог намагається встановити контроль над цими двома містами і там зосередив основні зусилля.

Крім того противник постійно штурмує передмістя Бахмута. Ще на декількох напрямках на сході противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України.

Вона додала, що бойові дії, які тривають зараз на сході - це безперервний динамічний процес і постійний рух з обох боків. Тому, у щоденних зведеннях можна бачити, що сьогодні на якомусь напрямку є наступ, а завтра його може не бути – зупинили, ворог перегруповується тощо.

"Позиції можемо сьогодні у боях втратити, а наступного дня повернути.  Саме тому, військові воліють говорити про результат по завершенню операції", - резюмувала Маляр.

Автор:
Тетяна Гойденко