Під Бахмутом загинули п'ятеро грузинських добровольців

П'ятеро грузинських добровольців загинули під час бойових дій біля Бахмута Донецької області, повідомило у Facebook посольство України в Грузії.

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"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава героям!" - йдеться у повідомленні.

Ситуацію також прокоментував у Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомивши, що мова йде про бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка Сухопутних військ Збройних сил України.

"Бахмут - оборона стратегічного міста триває. Жорстокі бої щодня, ворог кидає в бій все, що може. Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі... Наші воїни та добровольці стримують навалу. На жаль, ми також втрачаємо своїх", - написав він.

За його словами, протягом останніх днів в оточенні під Бахмутом опинилася група військових - як українців, так і грузинських добровольців з 57-ї бригади: відомо про пораненого грузинського командира та п‘ятьох загиблих грузинських бійців.

"Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом. Я дуже співчуваю нашим грузинським братам. І також дякую за те, що у ці дні ми б’ємося спільно. Маємо перемогти заради свободи, заради України та Грузії. І помститися. Бо ворог у нас один. Бахмут - місто титанів", - підкреслив Єрмак, продублювавши свій пост і на грузинській мові.

Зазначимо, що ситуацію довкола Бахмута вже багато разів протягом останніх місяців називав дуже важкою у своїх щоденних відеозверненнях президент Володимир Зеленський, відзначаючи мужність військових, які воюють на цьому найважчому напрямі на фронті.