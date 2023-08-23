Під Бахмутом загинув депутат Київради, що був соратником Яроша

Депутат Київської міської ради від "Європейської солідарності" Сергій Ільницький загинув під час боїв у Донецькій області. Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Друже Сокіл, як же так... В нас було стільки планів - і по реабілітації поранених, і по безпілотниках... Велика втрата для всіх нас. Воював за наш український Донбас ще з 2014 року - там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою... Герой! P.S. Тіло евакуювали. Прощання буде в Києві. Сергій гідно представляв столицю там, де сьогодні бʼється серце України... і обливається кровʼю", - написав він.

Як повідомляється на сайті Київради, Ільницький трагічно загинув 22 серпня. Зазначено, що міський голова Віталій Кличко та депутатський корпус міськради висловлюють щирі співчуття родині та побратимам загиблого.

Ільницький був командиром загону "Південь" Української добровольчої армії у складі 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ Збройних сил України, мав звання полковника. Цього року був призначений заступником командувача УДА Дмитра Яроша, відомого також як застовник організацій "Правий сектор" та "Тризуб" імені Степана Бандери.

Загиблий був і одним із засновників разом з Ярошем та членом правління громадської організації ДІЯ (Державницька ініціатива Яроша), яка допомагає підрозділам ЗСУ, військовим адміністраціям та добровольчим формуванням, а також секретарем координаційної ради ветеранів та волонтерів при національному форумі "Трансформація України".

Був помічником Яроша як депутата Верховної Ради VIII скликання (2014-2019) від одномандатного округу №39 (Дніпропетровська область). На парламентских виборах 2019 року балотувався за списком партії "Голос", так само як і його соратник Андрій Шараськін, однак не пройшов (натомість сам Шараськін, що був 20-м номером у партсписку, згодом замінив в Раді лідера списку - Святослава Вакарчука, який вирішив добровільно скласти повноваження).

Народився Ільницький 20 травня 1970 року в Києві. Був одружений та мав двох дітей. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення, 22 січня 2022 року, президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

Зазначимо, що в районі селища Курдюмівка та сусідніх сіл Андріївка та Кліщіївка, розташованих на південному фланзі від Бахмута, українським військам під час контрнаступу влітку вдалося відтіснити окупантів, звільнивши порядка 50 квадратних кілометрів території. Проте жожен з захоплених росіянами населених пунктів на цьому напрямку наразі не звільнено.

Нагадаємо також, що у квітні на фронті загинув колишній депутат Ради Олег Барна, відомий своєю ексцентричною поведінкою, зокрема спробою винести тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з трибуни парламенту під час його виступу в грудні 2015 року.