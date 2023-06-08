Під час евакуації в Херсоні росіяни поранили 9 людей

8 червня під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралтся люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.

Про це повідомляє МВС України.

Спрочатку повідомлялося, що одна людина загинула, але згодом цю інформацію спростували.

Серед поранених – двоє працівників ДСНС ( водолаз-сапер та водій-сапер з Миколаївської області), поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні окупанти почали обстрілювати прибережні території та центральну частину міста, як раз під час евакуації.

Після обстрілу евакуацію у цьому районі призупинили.

Ще з учора окупанти продовжують обстріл житлових кварталів наражаючи на смертельну небезпеку людей які рятують і рятуються від великої води. Окрім цього держава-терорист не зупиняється і продовжує терор.

Станом на ранок 8 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС під водою знаходиться 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Середній рівень підтоплення - 5,6 метрів.