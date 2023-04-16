Під час нічних обстрілів на Миколаївщині загинули 2 підлітків

У Великодню ніч окупанти обстріляли Миколаївщину, в результаті - 2 підлітків загинули. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

“Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство” - зазначив Віталій Кім.

У місті Снігурівка пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури і житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.

Також вчора, 15 квітня, ворог обстріляв населений пункт Горохівської громади, внаслідок чого пошкоджена будівля дитячого садку і клубу. Минулося без постраждалих і жертв.

Ввечері 12 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Внаслідок обстрілів в Очакові зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також постраждали автівки, мережі Інтернет, газо- і електропостачання.

13 березня внаслідок обстрілу Миколаївської області загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., тоді ж дитину 7 років забрала швидка. До цього російські військові відкривали вогонь по Миколаївській області вночі 12 березня.

Нагадаємо, вчора житель Миколаєва отримав 11,5 років позбавлення волі за те, що коригував удари російськими крилатими ракетами “Калібр” по рідному місту.

Також інформатор збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.