ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Під час обстрілів Донеччини росіяни поранили 13 людей

Під час обстрілів Донеччини росіяни поранили 13 людей
Фото: Павло Кириленко

Протягом минулої доби росіяни обстріляли з "Градів" та артилерії Авдіївку, а по Дружківці завдали ракетного удару.

Пошкодження отримали лікарня та приватні буднки, написав очільник області Павло Кириленко. 

У Бахмуті росіяни пошкодили 7 багатоповерхівок та 3 приватні будинки, одна людина загинула.  

Повідомляється, що у Костянтинівській громаді під обстрілами були околиці Костянтинівки та Предтечиного, також зафіксовано обстріли околиць Іллінівської громади. У Соледарській громаді під ворожий вогонь потрапили Оріхово-Василівка, Міньківка, Федорівка та Міньківка.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки, пошкоджено школу та крамницю у Переїзному Званівської громади. Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 13. 

18 квітня росіяни обстріляли Слов'янськ — застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Постраждали 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки"

Автор:
Тетяна Гойденко