Під час обстрілів Донеччини росіяни поранили 13 людей

Протягом минулої доби росіяни обстріляли з "Градів" та артилерії Авдіївку, а по Дружківці завдали ракетного удару.

Пошкодження отримали лікарня та приватні буднки, написав очільник області Павло Кириленко.

У Бахмуті росіяни пошкодили 7 багатоповерхівок та 3 приватні будинки, одна людина загинула.

Повідомляється, що у Костянтинівській громаді під обстрілами були околиці Костянтинівки та Предтечиного, також зафіксовано обстріли околиць Іллінівської громади. У Соледарській громаді під ворожий вогонь потрапили Оріхово-Василівка, Міньківка, Федорівка та Міньківка.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки, пошкоджено школу та крамницю у Переїзному Званівської громади. Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 13.

18 квітня росіяни обстріляли Слов'янськ — застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Постраждали 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки"