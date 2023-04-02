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Війна Війна
Категорія
Події
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РФ завдала удару по Констянтинівці, загинуло троє людей

констянтинівка, обстріл, загиблі
Постраждалим надається вся необхідна допомога. Фото: Павло Кириленко

2 квітня російські війська обстріляли центральну частину міста Костянтинівка, Донецької області. Загинуло щонайменше троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки, написав очільник області Павло Кириленко.

Він зазначив, що постраждалим надається вся необхідна допомога, а на місці обстрілів працюють рятувальники та поліція.

За минулу добу на Донецькому напрямку вночі росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку. На Горлівському напрямку було поранено 3 людини, пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і 2 житлових будинки.

Також двоє цивільних було поранено у Бахмуті. 