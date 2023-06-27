Під час планування контранаступу ЗСУ врахували протиріччя між “Вагнером” та російською владою

Плануючи майбутній контранаступ на сході, українські командири враховували наявність протиріч між ПВК “Вагнером” та чинною російською владою і Міністерством оборони РФ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на даний час наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4й день. ЗСУ щодня поступово, але впевнено просуваюьтся по флангах.

Маляр також наголосила, що наразі ЗСУ в саме місто не заходять, оскільки місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів.

Раніше ці укрвплення готували наші військові та місцева влада для оборони, але зараз їх зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння.

"Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес", - резюмувала Маляр.

Сьогодні бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу повідомили у Facebook, що вони під Бахмутом пробили лінію оборони, яку росіяни готували місяцями, та розгромили батальйон окупантів.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".

Додамо, Сили оборони України продовжують просуватися на сході та півдні України. Проте російські окупанти чинять потужний опір, але водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.