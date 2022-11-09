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Під Києвом 14 годин гасили пожежу на складі агропідприємства (ФОТО)
Масштабна пожежа сталася 9 листопада у складській будівлі в селі Безуглівка Згурівської громади Броварського району. Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Київській області, повідомлення про подію в провулку Парковому до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло ще о 1:00 ночі.
По прибуттю пожежники встановили, що загорання сталося всередині металевої складської будівлі, в якій знаходяться палети для опалення. О 2:37 пожежу було локалізовано, однак повністю ліквідомано на площі в 1750 квадратних метрів лише о 14:47.
"Проводиться розбирання та проливання конструкцій складської будівлі. Також проводиться вивезення із суміжних приміщень 2 тисяч тонн насіння соняшнику та 200 тонн кукурудзи, що були врятовані", - повідомили у ДСНС.
Вказано, що на місці події задіяно чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що за адресою провулок Парковий, 13 у Безуглівці, за даними реєстру юридичних осіб, розташовано ТОВ "КІС-Агро", основним видом діяльності якого є вирощування зернових та бобових культур і насіння олійних культур і яке також займається також вирощування овочів і баштанних культур та розведення худоби. При цьому зазначеній місцевості розташований лише один великий нежитловий об'єкт.