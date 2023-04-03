Під Києвом трапилась велика ДТП

Біля Києва зіткнулися 10 автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

ДТП відбулася на 25 км автодороги "Київ — Чоп" поблизу с. Капітанівка, попередньо, зіткнулися 10 транспортних засобів.

У напрямку Києва рух транспорту ускладнено.

Патрульні регулюють рух, також на місці пригоди працюють медики та слідчі.

Поліція закликає планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації, а також відповідально кермувати, дотриматися правил дорожнього руху та не перевищувати швидкісний режим.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якого загинула одна людина.