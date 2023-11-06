Під Києвом від вибуху подарунку на день народження загинув помічник Залужного

Помічник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув 6 листопада внаслідок вибуху гранати в житловому комплексі в селі Чайки Борщагівської громади Київської області.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, йдеться про "наслідки необережного поводження з боєприпасами", внаслідок якого загинув 39-річний військовослужбовець. Зазначається, що після отримання повідомлення про вибух правоохоронці терміново прибули на місце події.

Відкрито провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами. Також відомо, що внаслідок вибуху було важко травмовано 13-річного сина військового. Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів.

Сам Залужний відреагвав на загибель Частякова у соцмережах, заявивши, що предмет, через якого той загинув, був у подарунку на день народження. При цьому він додав, що "причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування".

"Невимовний біль і важка втрата для ЗСУ і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, з початку повномасштабного російського вторгнення Частяков був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя ЗСУ і боротьбі з російською агресією.