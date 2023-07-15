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Під Києвом згоріла грибна ферма (ФОТО)

пожежа грибна ферма ангар іванків
Фото: ГУ ДСНС у Київській області

Масштабна пожежа сталася 15 липня на грибній фермі у селі Іванків Бориспільської громади. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Зазначається, що повідомлення про загорання металевого ангару надійшло рятувальникам о 13:30.

До місця події було направлено рятувальників 23-ї державної пожежно-рятувальної частини з Борисполя, 21-ї ДПРЧ з Броварів, 24-ї ДПРЧ з селища Баришівка, 45-го пожежно-рятувального поста у селі Проліски та пожежні команди сіл Іванків, Рогозів та Любарці.

По прибуттю на місце рятувальниками встановлено, що горить ангар де вирощувались гриби. Пожежу було ліквідовано о 14:35 на площі 2100 квадратних метрів. На місці працювало 10 одиниць техніки та 41 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Фото 2 — Під Києвом згоріла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Київській області
Фото 3 — Під Києвом згоріла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Київській області
Фото 4 — Під Києвом згоріла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Київській області
Фото 5 — Під Києвом згоріла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Київській області
Фото 6 — Під Києвом згоріла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Київській області
Фото 7 — Під Києвом згоріла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Київській області

Нагадаємо також, що нещодавно в Одесі сталася масштабна пожежа в будівлі заводу сільськогосподарського машинобудування на Пересипу.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов