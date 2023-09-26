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Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)

Липівка, пожежа, грибна ферма
Фото: ГУ ДСНС в Київській області

Пожежа на підприємстві з вирощування грибів сталася 26 вересня у селі Липівка Макарівської громади Київської області. Про це повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про загорання виробничого приміщення на вулиці Шевченка надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району о 15:48. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить крівля на площі 1600 квадратних метрів.

Пожежу було локалізовано о 17:47, а повністю ліквідовано о 18:21. На місці пожежі працювало 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу ДСНС. Від самого сільгосппідприємства було залучено бочку на 8 тонн для підвозу води.

Причина пожежі встановлюється. В ДСНС також опублікували фотографії гасіння пожежі, однак жодних зображень зсередини будівлі серед них немає. Видно, що гасіння відбувалося через вирізаний самими рятувальниками отвір у даху. Також примітно, що на даху було розміщено сонячні панелі, переважна більшість яких згоріла.

Фото 2 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 3 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 4 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 5 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 6 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 7 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 8 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 9 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 10 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 11 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 12 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 13 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 14 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області
Фото 15 — Під Києвом знову горіла грибна ферма (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Київській області

Нагадаємо також, що 15 липня вщент згоріла грибна ферма у іншому селі неподалік Києва - Іванкові Бориспільської громади. Там площа пожежі склала 2100 квадратних метрів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов