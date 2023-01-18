Під Львовом трапилась масштабна ДТП: понад 30 постраждалих

Ввечері 17 січня в селі Гамаліївка Львівської сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажіки, внаслідок чого постраждало понад 30 людей. Двоє людей - у важкому стані.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів.

"Точну цифру постраждалих наразі назвати не можу, оскільки 21 людину у медзаклади доправили каретами швидкої медичної допомоги, ще орієнтовно 10 осіб допомогли доправити люди, які проїжджали повз місце аварії", - зазначив Козицький.

Очільник Львівщини додав, що правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, також вирішується питання правової кваліфікації події.