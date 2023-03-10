- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Під Нікополем внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, є й поранені
Дві людини загинули внаслідок артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади Нікопольського району, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, це двоє чоловіків віком 32 та 41 рік. Крім того, є троє поранених, яким 42, 52 та 57 років, а також пошкодження забудови та інфраструктури.
"У громаді ворог понівечив транспортне підприємство. Пошкодженi триповерхівка та сім приватних будинків, а ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередачі. Наслідки атак ще уточнюються", - зазначив керівник області.
Нагадаємо, що вранці Лисак повідомив, що в ніч проти 10 березня російські війська двічі обстріляли Червоногригорівську громаду, де пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, а також адмінбудівля, три приватні будинки, три господарські споруди, авто та лінії електропередачі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цю ж інформацію підтвердили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. При цьому постраждалий населений пункт у повідомленнях не конкретизувався.
Крім того, повідомлялося, що ввечері 9 березня внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури в Покровській громаді. За словами Лисака, там відбулися сильні руйнування та виникла пожежа, яку вогнеборці загасили.
Перед цим ворожі війська кілька разів протягом четверга обстріляли Червоногригорівську громаду: тоді поранення отримав 73-річний чоловік, якого госпіталізували. За даними поліції, ворожими снарядами було пошкоджено сім дачних ділянок зі спорудами, а також приватні будинки. В оселях вибито цегляні стіни, металопластикові вікна та побито дахи.