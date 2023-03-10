Під Нікополем внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, є й поранені

Дві людини загинули внаслідок артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади Нікопольського району, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, це двоє чоловіків віком 32 та 41 рік. Крім того, є троє поранених, яким 42, 52 та 57 років, а також пошкодження забудови та інфраструктури.

"У громаді ворог понівечив транспортне підприємство. Пошкодженi триповерхівка та сім приватних будинків, а ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередачі. Наслідки атак ще уточнюються", - зазначив керівник області.

Нагадаємо, що вранці Лисак повідомив, що в ніч проти 10 березня російські війська двічі обстріляли Червоногригорівську громаду, де пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, а також адмінбудівля, три приватні будинки, три господарські споруди, авто та лінії електропередачі.

Цю ж інформацію підтвердили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. При цьому постраждалий населений пункт у повідомленнях не конкретизувався.

Крім того, повідомлялося, що ввечері 9 березня внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури в Покровській громаді. За словами Лисака, там відбулися сильні руйнування та виникла пожежа, яку вогнеборці загасили.

Перед цим ворожі війська кілька разів протягом четверга обстріляли Червоногригорівську громаду: тоді поранення отримав 73-річний чоловік, якого госпіталізували. За даними поліції, ворожими снарядами було пошкоджено сім дачних ділянок зі спорудами, а також приватні будинки. В оселях вибито цегляні стіни, металопластикові вікна та побито дахи.