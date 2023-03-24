Під Харковом на міні підірвався водій вантажівки

24 березня у Харківському районі в селі Вільхівка співробітник дорожньо-будівельної компанії, керуючи вантажівкою наїхав на протитанкову міну.

56-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, та був доставлений до лікарні, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Наразі про стан здоров'я постраждалого нічого не відомо.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Очільник області Олег Синегубов вкотре наголосив, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами.

РФ своїм вторгненням перетворила Україну на найбільше мінне поле у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. 20 березня 18-річний хлопець підірвався на російські міні. Він загинув на місці.