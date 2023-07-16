Під Херсоном через російський обстріл поранено мешканців. Згоріло й поле

Дві людини дістали поранення внаслідок обстрілу 16 липня російськими військами селища Розлив Білозерської громади. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що ворог поцілив у приватні будинки, внаслідок чого були поранені 54-річна жінка та 49-річний чоловік, які перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці була надана медична допомога.

Крім того, внаслідок обстрілу на території колишнього Білозерського району зайнялося поле, засіяне пшеницею. Урожай, таким чином, було знищено. Масштаби збитків встановлюються.

"Це - черговий злочин російської армії. Вона знищила не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб", - прокоментували в обладміністрації.

Зазначимо, що Розлив, на відміну від сіл, що регулярно обстрілюються російською армією, розташований не біля Дніпра, а приблизно у 6 км від найближчої точки його дельти та 13 км від його правого берегу. Раніше про обстріли цього населеного пункту не повідомлялося.

Зазначимо також, що напередодні вранці російська армія обстріляла прибережне село Золота Балка Новоолександрівської громади на півночі області, де було пошкоджено будинок культури та магазин. Як заявляли в ОВА, люди не постраждали. Артилерійський обстріл цього ж села відбувся й за дві дні до того: внаслідок щонайменше десяти ударів було пошкоджено господарські споруди та адмінібудівлю.