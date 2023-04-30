Під Херсоном через російський обстріл загинула ще одна людина

За добу 29 квітня в Херсонскій області російські війська здійснили 27 обстрілів, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град" та безпілотників.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, саме місто Херсон ворог обстріляв двічі, випустивши по місту вісім снарядів.

За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області: через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Стосовно евакуації населення він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 71 особу.

В свою чергу, як повідомили напередодні в обласній прокуратурі, близько 10:00 суботи російська армія "вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади".

Вказано, що внаслідок цього загинув чоловік, а ще одна жінка отримала травми: її госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки. За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Натомість у прокуратурі навели до цієї новини ілюстрації з місця події, яку Прокудін напередодні називав обстрілом лікарні та біля 30 домоволодінь у самій Білозерці, що стався ввечері 28 квітня і внаслідок якого загинула 57-літня жінка.

Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Як відзвітували напередодні в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, наводячи фото з того ж місця, вогнеборці, отримавши повідомлення про пожежу на одній з вулиць селища після ворожого обстрілу та прибувши на місце, встановили пошкодження близько 20 будинків.

В одному з домоволодінь виникла пожежа літньої кухні та прибудови. Під завалами виявили тіло загиблої жінки (її називають 56-річною), а пожежу ліквідовали. В прокуратурі ж теж публікували новину про це, але лише з фото, зробленими у темряві.