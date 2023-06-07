Під загрозою 333 види тварин і рослин: яка ситуація після підриву Каховської ГЕС в нацпарках нижче та вище за течією

Під загрозою знищення після підриву Каховської гідроелектростанції опинилися 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ. Про це повідомляють в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема, зазначається, що деякі екосистеми через цю катастрофу Україна може втратити назавжди, зокрема, у нацпарках "Нижньодніпровський", "Великий Луг", "Кам’янська Січ" та "Білобережжя Святослава".

Станом на сьогодні через підрив дамби ГЕС нацпарк "Нижньодніпровський" затоплено: рівень води біля островів піднявся на 3 метри на площі понад 77 тисяч га. Як вказують у Мінприроди, інтенсивність підтоплення зменшується, але вода ще прибуває. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі та техніка нацпарку.

"Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю, флору й фауну ННП "Нижньодніпровський" - 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають", - зазначив міністр Руслан Стрілець.

За спостереженнями відомства, підтоплення зачепило території, де збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід.

Також зазначається, що через територію нацпарку "Нижньодніпровський" проходить один з основних міграційних шляхів птахів – Дніпровський, і місця зупинок є дуже важливими для харчування та відпочинку мігруючих птахів. Загалом на території НПП, що має понад 80 тисяч га природоохоронних земель, мешкають 60 видів птахів, що підлягають охороні.

Натомість в окупованому нацпарку "Великий Луг" в Запорізькій області через зниження рівня води Каховського водосховища, навпаки, є ризик обміління водно-болотних угідь "Архіпелаг Великі й Малі Кучугури".

Під загрозою через зміни в екосистемі опиниться 54 видів риб, 156 видів птахів, які мешкають на островах архіпелагу. Станом на сьогодні зафіксовано обміління на 1,7 метра, вода відійшла на 17 метрів від берега при тому, що критичним показником вважається 8 метрів.

Зазначено, що архіпелаг "Заплава Сім Маяків" на території НПП "Великий Луг" обміліє орієнтовно на 50% при зниженні рівня води на 9 метрів, а повне обміління очікується при зниженні рівня води на 14 метрів. Через це там зникне 47 видів риб, а ризики є для 137 видів риб.

Як додав Стрілець, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поставив усім профільним структурам завдання для ліквідації наслідків.

Зокрема, Міндовкілля має спільно з Державною екологічною інспекцією обрахувати всі збитки, які можуть бути нанесені чи вже нанесені діями РФ: вони мають увійти в загальний перелік військових злочинів проти довкілля.

Як зазначив міністр, наразі водним ресурсам орієнтовно завдано збитків на 2 мільярда гривень. Однак Держекоінспекція ще має підрахувати збитки грунтам, об’єктам природно-заповідного фонду, біорізноманіттю, лісовим та іншим природним ресурсам, тому в процесі подальшого аналізу ситуації, ця сума буде збільшуватись.