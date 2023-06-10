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Підірвана ГЕС: біля Нікополя просіла залізниця, поїзди скасовані
Внаслідок підтоплення, яке виникло через розлив Каховського водосховища, поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди, які рухалися цим маршрутом, будуть скасовані на декілька днів.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
В "Укрзалізниці" наголосили, що завдяки уважності залізничників, трагедії вдалося уникнути, а приміські поїзди вчасно зупинити.
Для того, щоб залізничники відновили дану ділянку знадобиться до 3-х днів. В цей час приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова курсуватимуть лише до Чортомлика.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Між Чортомликом і Нікополем курсуватиме безкоштовний автобус, а до Кривого Рогу призначать електропоїзд, який курсуватиме за наступним графіком: відправка з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00.
Через це поїзди №76/75 Кривий Ріг — Київ зелізничники затримають орієнтовно на 50 хвилин, щоб люди змогли виконати пересадку.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині у Снігурівському районі внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС було зруйновано та затоплено мости.
Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.