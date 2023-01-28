Підліток відкрив стрілянину в Єрусалимі: серед жертв — громадянка України

Підліток, якому близько 13 років, відкрив вогонь в археологічному парку "Місто Давида", у східному Єрусалимі. З'ясувалося, що серед жертв теракту є українка.

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Про це повідомили видання Times of Israel та пресслужба посольства України в Ізраїлі.

"Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених", — йдеться в повідомленні посольства.

Поліція уточнила, що нападником був палестинець зі Східного Єрусалиму, його нейтралізували.

Внаслідок теракту постраждали також батько та син. Армія оборони Ізраїлю уточнила, що син був офіцером десантної бригади, йому вдалося вистрілити та влучити в нападника, незважаючи на його поранення.

20-річний хлопець та 59-річний чоловік наразі перебувають у важкому, стабільному стані. Зловмисника також госпіталізували, проте його стан невідомий.

Зауважимо, що цей напад стався через кілька годин після того, як семеро людей загинули і ще троє отримали поранення під час стрілянини ввечері 27 січня в районі Неве-Яаков.

📹 متابعة صفا | اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان بالقدس والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين pic.twitter.com/cSDwKxD5SU — وكالة صفا (@SafaPs) January 28, 2023

Наступного дня національний рівень тривоги підвищили до найвищого.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт, написавши в Twitter: "Поділяємо біль народу Ізраїлю через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні".