Підняли в небо винищувачі: на територію Румунії вночі впав російський дрон

14 грудня один із запущених країною-агресором РФ по Україні дронів впав на території Румунії, порушивши повітряний простір країни НАТО. Через це по тривозі були підняті у небо винищувачі Eurofighter.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії

Зазначається, що в ніч з 13 на 14 грудня російські війська продовжували обстріли української портової інфраструктури в районі кордону між Україною та Румунією.

Міноборони відслідковувало ситуацію в прикордонній зоні у повітах Тулча та Галац, які могли постраждати від ризиків, пов’язаних із цією ситуацією. Повітряна тривога там тривала з 22:45 до 02:00.

"Літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази у Фетешті та літаки Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази «Михаїл Когелнічану» були підняті для виконання завдань зі спостереження за національним повітряним простором", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Там додають, що радарна система спостереження румунської армії зафіксувала несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір російського дрона.

"Внаслідок падіння безпілотника, який РФ використовувала для атаки на українську портову інфраструктуру, утворилася воронка глибиною 1,5 м в безлюдній місцевості приблизно за 4 км від міста Грінду. Вжито заходів щодо охорони території та повідомлено компетентні структури для збору доказів та проведення слідчих дій", - повідомляють у Міноборони.

У відомстві рішуче засуджують напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї.

"Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголошують в Міноборони Румунії.

У відомстві додали, що підтримують постійний зв’язок із союзними НАТО та в режимі реального часу інформують про ситуацію, яка склалася внаслідок російських атак.

Зауважимо, вночі українська ППО збила 41 дрон. Переважну більшість – в Одеській області.

Війна РФ проти України торкнулася Румунії

Зауважимо, Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї через те, що російські безпілотники постійно атакують зернові комплекси в українських портах Рені та Ізмаїл.

Нещодавно міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України "торкнулася безпосередньо Румунії" і становить ризик для громадян.

У Румунії, яка є членом НАТО, 13 вересня знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА.

Раніше 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру.

А після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.