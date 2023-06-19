Підрив ГЕС. Центр нацспротиву повідомив про загибель понад 500 жителів окупованих Олешок

У тимчасово окупованих Олешках після підриву Каховської гідроелектростанції загинули сотні людей, яким росіяни відмовили в евакуації. За попередніми даними, йдеться про понад 500 жителів міста. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях не евакуйовували людей, які не мають російського паспорта.

"Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців, понесе справедливе покарання", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

18 червня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що внаслідок катастрофи загинули 17 людей, ще 31 особа зникла безвісти.